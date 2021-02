GRAVELLONA TOCE - 05-02-2021 - I dirigenti della Paffoni Fulgor Basket, insieme al sindaco di Gravellona Gianni Morandi, hanno incontrato mercoledì pomeriggio il presidente della Regione Alberto Cirio ed il capogruppo della Lega Alberto Preioni per fare il punto della situazione sul palazzetto dello sport di Gravellona, che diventerà la casa dei rossoverdi. “Innanzitutto mi preme ringraziare i nostri interlocutori per la disponibilità e per l’attenzione dimostrateci. Abbiamo accolto con soddisfazione – cosi il DG della Paffoni Carlo Alberto Padulazzi – la conferma del nuovo accordo di programma, che sarà firmato nelle prossime settimane, entro Pasqua, come annunciato dal presidente Cirio. Sappiamo perfettamente che ormai il palasport è vicino all’ultimazione e che sono in corso i collaudi. Abbiamo altresì valutato positivamente l’impegno per aumentare la cifra da destinare per l’ultimazione dell’opera, per renderla agibile e moderna con seggiolini, impianto audio e video e sistemazione dell’area esterna. In questa stagione sportiva – sottolinea il DG Carlo Alberto Padulazzi – non abbiamo fatto la minima pressione, vista l’emergenza sanitaria in atto e vista l’impossibilità di poter avere pubblico alle nostre partite. Diciamo però chiaramente che ora ci aspettiamo di poter giocare a ottobre nella nostra nuova casa: il nostro progetto sportivo, che vogliamo diventi sempre più importante e coinvolgente per tutto il territorio, non può prescindere dall’utilizzo del palasport di Gravellona nel 2021-2022“. (c.s)

Nella foto: don Angelo Nigro, presidente della Paffoni Fulgor Basket