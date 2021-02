OMEGNA- 07-02-2021--La Paffoni vince e convince nel derby con la Mamy Oleggio, netto il 72 a 51 finale che ha permesso agli uomini di Andreazza di infilare il sesto successo consecutivo in questo avvio di 2021.

I quintetti vedono da una parte Procacci, Prandin, Scali, Sgobba e Balanzoni, dall’altra De Ros, Romano, Airaghi, Giacomelli e Pilotti.

Polveri bagnate in avvio di partita: dopo 3’ guida la Mamy, con cinque punti di Giacomelli. Pastorello prova ad imbrigliare l’attacco rossoverde, proponendo la zona e nella prima fase del match la sua scelta porta dividendi. Ad aprire la scatola ci pensa Procacci, imitato da Del Testa e Scali, e la Paffoni in un amen vola sul più 10: 22-12 al 10’. La Mamy cresce difensivamente, in attacco si aggrappa alle sue sicurezze, Pilotti e Giacomelli e rientra subito in partita. Oleggio si arrampica fino al -1, prima che Balanzoni e Procacci ridiano un minimo di inerzia alla squadra di casa, che all’intervallo guida 33-28. Il secondo tempo è tutto di marca rossoverde: Balanzoni e Prandin mettono subito le cose in chiaro e di fatto scavano il solco decisivo. Il pivot varesino si esibisce anche in un paio di schiacciate da urlo: Artioli dà un gran contributo su entrambi i lati del campo ed il gap si amplia a dismisura. Termina 72-51 per una Paffoni sempre più convincente.