MIASINO-08-02-2021 -- L’associazione europea “Amici di San Rocco”, ha bandito un concorso nazionale di pittura incentrato sulla figura di San Rocco e l’invito rivolto a tutti gli artisti è quello di cimentarsi con il tema: “ Un giorno in preghiera con San Rocco, contemplando la bellezza dell’arte nella fede”.



“Nella difficile situazione pandemica che tutti ha travolto e da cui non siamo ancora riusciti ad uscire -dichiara Fratel Costantino De Bellis, fondatore e instancabile animatore dell’associazione- abbiamo rivolto lo sguardo alla figura del santo e pellegrino di Montpellier, che durante una terribile pestilenza, pur di fronte ad una umanità piegata e disperata, la stessa umanità che nelle sofferenze presenti incontriamo, mai perse la speranza, ma sempre invitò a cogliere la bellezza dei frutti della fede”.



Tutti i lavori dovranno essere consegnati entro il 31 marzo 2021; l’opera vincitrice sarà raffigurata sulla copertina di un fascicolo sulla vita di San Rocco che sta venendo realizzato dall’associazione stessa e i lavori che si classificheranno al secondo e terzo posto saranno riprodotti su delle cartoline.



Tutte le opere resteranno esposte al museo e arricchiranno, come donazioni degli artisti, il patrimonio iconografico ivi raccolto su San Rocco, divenendo una vera e propria rassegna di arte sacra.



Per la fine del mese di aprile è prevista una particolare giornata di spiritualità che coinvolgerà gli appartenenti all’associazione di tutta Italia e proprio in questa occasione verranno presentate le opere e proclamati i vincitori.



In questo 2021 la località scelta per il succitato incontro è Miasino, in provincia di Novara, borgo in cui si trova una meravigliosa chiesa dedicata proprio al Santo originario di Montpelier.



Per conoscere meglio l’associazione “Amici di San Rocco” e per avere maggiori informazioni sulla nuova edizione del concorso si può visitare il sito: www.amicidisanrocco.it



