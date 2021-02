OMEGNA - 09-02-2021-- Il 17 febbraio del 2008 il Sen.Franco Marini, nella veste di Presidente del Senato, venne a Omegna per rendere omaggio al capitano Filippo Maria Beltrami e ai caduti di Megolo. In quella domenica tenne al cinema teatro Sociale di Omegna un’accorata e convincente orazione sul senso e sul valore della democrazia e della libertà, accolto con entusiasmo dal sindaco Antonio Quaretta ed attorniato tutte le varie autorità di allora.



Lo ricordiamo, oggi in occasione della sua morte avvenuta ad 87 anni per Covid, riconoscendo le sue grandi doti di politico e sindacalista. Fu uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni. Il lavoro, i diritti, la democrazia furono le sue passioni e gli impegni di una vita spesa per rendere migliore il proprio paese, interamente passati all’interno della Cisl, dove fu anche Segretario Nazionale, e la Democrazia Cristiana per la quale ricopri anche l’incarico di Ministro del Lavoro nell’ultimo governo Andreotti.