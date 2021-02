CASALE CORTE CERRO - 10-02-2021 -- Ha tamponato l’auto che la precedeva, ferma con la freccia lampeggiante in attesa di svoltare, ha innestato la retromarcia colpendo un secondo veicolo in sosta e, poi, s’è data alla fuga. Omissione di soccorso è il reato per il quale i carabinieri hanno denunciato la donna che, ieri pomeriggio attorno alle 18,30, ha provocato un incidente stradale in via Sant’Anna a Casale Corte Cerro. Dopo l’urto e la fuga, i carabinieri della stazione di Gravellona e la pattuglia del Radiomobile di Verbania intervenuti sul luogo del sinistro, hanno prestato soccorso alle due occupanti il veicolo (due donne di 36 e 73 anni, portate al Dea e che hanno riportato lievi lesioni), per poi mettersi alla ricerca della pirata della strada. L’hanno velocemente rintracciata e, raggiunta, al domicilio, hanno avuto la conferma che fosse lei. Il suo mezzo era danneggiato e la stessa ha ammesso l’addebito. È stata denunciata per omissione di soccorso. Subirà un procedimento penale e, secondo il codice della strada, poiché ha provocato un sinistro con feriti allontanandosi, subirà la sospensione della patente per non meno di un anno e mezzo.

Nessun Iframes