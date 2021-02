OMEGNA - 11-02-2021 - Nella serata di ieri, in occasione del Giorno del Ricordo, una delegazione del partito di Fratelli d'Italia ha deposto dei fiori alla targa sulla passeggiata a lago “Martiri delle foibe istriane”, a Omegna per rendere omaggio alle migliaia di vittime di una tragedia che per troppi anni è passata sotto silenzio.

