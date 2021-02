OMEGNA -12-02-2021 --Da giovedì 11 febbraio ad Omegna i parcheggi blu si possono pagare con l’applicazione MyCicero, applicazione già usata in altri comuni della zona. Disponibile sia su Google Play che su Apple Store, l’applicazione è molto semplice: al momento del pagamento, bisogna indicare le indicazioni di fascia, 3 in tutta Omegna, per essere geolocalizzati automaticamente.



L’applicazione evita l’utilizzo di monetine ed il comune di Omegna ha messo a disposizione ben 1.000 euro per far si che l’applicazione sia a suo carico. Per verificare le auto in sosta, la polizia locale utilizzerà un apposito palmare connesso alla centrale.

L’obiettivo futuro è quello di utilizzare quest’applicazione anche per l’affitto di biciclette e biglietti dei mezzi di trasporto pubblici.



Diego Cataldo