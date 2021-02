OMEGNA- 12-02-2021-- L’Amministrazione comunale torna a regalare un nuovo momento di bellezza e di cultura alla nostra Città con un concerto voce e piano realizzato grazie all’indovinato connubio Roberto Olzer-Gian Maria Ferraris che, su richiesta dell’ Assessore alla Cultura e all’Istruzione Sara Rubinelli, tornano a esibirsi in una lunga sonata in occasione di San Valentino.

Come sottolineato da Gian Maria Ferraris, voce nota non solo sul palcoscenico del Cusio: «Con Roberto Olzer, pianista di fama internazionale, abbiamo nuovamente accolto con entusiasmo la proposta dell’Assessore Rubinelli di regalare alle omegnesi e agli omegnesi un breve ma intenso omaggio alla musica italiana, e non solo. Proprio il titolo del concerto “Per ogni oggi che verrà”, è tratto dall’arrangiamento italiano di “Amar pelos dois” (Amare per entrambi) del cantante portoghese Salvator Sobral, ma non mancheranno anche le note dei Pink Martini, di Grazia Di Michele e di Joe Barbieri, cui si deve, per l’appunto, l’arrangiamento citato e poi interpretato da Tosca nell’album Morabeza».

La mezz’ora abbondante di concerto per celebrare San Valentino a Omegna sarà trasmessa sui canali social, Facebook e Youtube, “Città di Omegna” a partire dalle ore15, domenica 14 febbraio ma rimarrà disponibile su internet anche nei giorni successivi.

«Abbiamo fatto del nostro meglio per tentare di trasmettere a chi ci ascolta la stessa empatia di una performance live, con il pubblico in presenza… Speriamo di esserci riusciti – è il commento di Gian Maria Ferraris –. Ringraziamo l’Assessore Rubinelli e l’Ufficio Cultura del Comune di Omegna per l’iniziativa. Un grazie particolare da parte mia a Roberto Olzer, per la sua arte e per la sua amicizia».

«Anch’io ringrazio gli artisti che hanno prontamente accettato di aderire a questa nuova iniziativa e tutti coloro che l’hanno resa possibile – ha concluso l’Assessore Sara Rubinelli –. Con gli Uffici comunali di competenza siamo al lavoro per offrire in sicurezza nuovi, importanti appuntamenti culturali».