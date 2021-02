PETTENASCO - 13-02-2021-- Parte da Pettenasco una nuova iniziativa a favore di ANGSA onlus VCO (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici). Con un’offerta minima di 2€ si possono acquistare i segnalibri della solidarietà di Mattia appositamente ideati per aiutare ANGSA nella realizzazione di progetti a beneficio di bambini e ragazzi autistici.



Quelli fatti da Mattia non sono solo semplici segnalibri, guardandoli con gli occhi dell’amore, infatti, si capisce immediatamente che si tratta di opere molto speciali che hanno una tremenda voglia di raccontare un mondo non sempre facile ma sempre ricco di sogni, speranze, forza d’animo e di quel desiderio vivo e vero di guardare al futuro.



“Mattia è un bambino di sette anni con disabilità che frequenta la prima elementare a Pettenasco -dice Laura, la mamma di Mattia- , con lui abbiamo pensato di concretizzare questa iniziativa dei segnalibri per dare un aiuto concreto ad una realtà, l’ANGSA, che tanto s’impegna a favore dei bambini e dei ragazzi con autismo. La cosa bella è che questi segnalibri sono tutti fatti a mano da Mattia, un bambino che nonostante alcune difficoltà ha tantissimo da dare e che in questa occasione si è impegnato con costanza e attenzione per questa buona causa volta ad aiutare altri bimbi e ragazzi. Il messaggio che vogliamo veicolare è che tutti noi possiamo fare qualcosa per il nostro prossimo e che ognuno di noi ha dentro di sé tanto da donare a chi ci sta attorno”.



Ecco, quindi, che da questi segnalibri sboccia, bellissimo e prezioso, un pensiero generoso di altruismo e attenzione.

L'invito è stato fatto: i segnalibri della solidarietà di Mattia sono pronti, ora non resta che abbracciare questo progetto e acquistare con un piccolo contributo le piccole e colorate creazioni di Mattia con la certezza di dare, attraverso un facile gesto, un importante sostegno concreto ad ANGSA VCO.

I segnalibri si trovano presso “You&Me Acconciature” di Pettenasco e per avere maggiori informazioni su questa iniziativa si può interagire con la pagina Facebook del negozio.

r.a.