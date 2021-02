PETTENASCO-14-02-2021 -- Quest'anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso niente festa di carnevale a Pettenasco con i carri allegorici, le mascherine e la tradizionale distribuzione di polenta e salamini.



La Pro Loco Pettenasco Nostra non è però stata con le mani in mano e si è inventata una piccola iniziativa per vivere comunque il carnevale; l’appuntamento è per martedì 16 e l’invito a partecipare a questo breve momento di festa online arriva direttamente dal Re Magon e dalla Regina Magunera, da sempre i protagonisti del carnevale pettenaschese: “ Gentili e cari pettenaschesi, l’annata non è tra le più cortesi; purtroppo il Carnevale non può essere in piazza festeggiato, perché il covid non abbiamo ancora cacciato; ma non disperate i vostri regnanti vi vogliono trattare con i guanti. Quest’anno niente polenta e salamini, ma per starvi più vicini, un dono abbiamo pensato, per ricordar il nostro Carnevale tanto amato. Il discorso come da tradizione avverrà martedì, ma visti i tempi sintonizzatevi su Facebook, lo pronunceremo li. Fi festa ‘n ca e sii cuntent!”



Ecco quindi che, sebbene in una veste nuova e adattata alla situazione che stiamo vivendo, il carnevale a Pettenasco si farà e sarà occasione per riconnettere, almeno per un attimo, piccoli e grandi in un clima di allegria all’insegna della creatività e della tradizione.



L’appuntamento è quindi per martedì 16 febbraio sulla pagina Facebook “Pettenasco Nostra” dove il Re Magon e la Regina Magunera pronunceranno il discorso alla popolazione.

r.a