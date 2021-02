SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 15-02-2021 --Sono ripresi al palazzetto di San Maurizio d'Opaglio gli allenamenti dei San Maurizio Jacks con i gruppi scoiattoli, aquilotti, microbasket e anche con la presenza dei bambini del centro minibasket di Miasino.

Dal mese di marzo i San Maurizio Jacks saranno operativi anche nelle palestre di Gozzano, che nel frattempo ha il palazzetto in ristrutturazione, e cercheranno di ripartire anche a Miasino dove stanno cercando degli spazi più grandi, adeguati alla situazione sanitaria. Gli allenamenti si svolgono con modalità senza contatto in forma individuale: i Jacks possono quindi lavorare sui fondamentali della pallacanestro, sfidarsi con gare di tiro e percorsi e provare tanti altri giochi ed esercizi in totale sicurezza, seguendo i protocolli della Federazione. Sono in palestra il martedì, il giovedì e il venerdì con tre differenti fasce orarie per permettere a tutti e a tutte le minijacks del territorio di poter partecipare rispettando il numero massimo di atleti imposto dai protocolli. E' stata una grande emozione per i tesserati risentire il rumore della palla a spicchi sul parquet e non si vede l'ora di rivederli giocare nei campionati incontrando i loro compagni di altre squadre.

A causa della situazione sanitaria che non dà molte sicurezze sono state inoltre riviste le quote d'iscrizione con delle belle novità: innanzitutto il gruppo microbasket di San Maurizio sarà totalmente gratuito fino a giugno. Inoltre i bambini riceveranno il kit personalizzato dei Jacks e i buoni sconto dei sostenitori Conad San Maurizio e Panifico Spriano di Miasino. Per i gruppi dei più grandi invece la quota sarà mensile di poche decine di euro dopo ovviamente le prove gratuite. Anche a loro sarà consegnato il Kit personalizzato e i buoni sconto. I San Maurizio Jacks attendono tutti fra i 5 e gli 11 anni in palestra. Contatti: all'indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure al 3291314009.