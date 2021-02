PETTENASCO - 15-02-2021 -- Lutto nel mondo imprenditoriale cusiano, all’età di 79 anni si è spento pochi giorni fa Donato Moroni.



Nato a Gravellona Toce il 18 aprile 1941, Moroni si era laureato in architettura al Politecnico di Milano e aveva prestato servizio militare come ufficiale presso la Brigata Alpini Aosta.

Con Donato Moroni scompare un uomo d’altri tempi, portatore di uno stile gentile e depositario di un modo garbato di fare impresa; lui, amministratore capace ed apprezzato, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo industriale omegnese e il suo nome resterà per sempre legato a quello dell'azienda Lagostina.



Così lo ricorda con affetto la nipote Luisa Moroni: “ Lo zio “Dodo” era una persona colta, competente, generosa, socievole e di grande fede. E’ stato membro del CDA di Lagostina Spa dagli Anni ‘70 al 2005 e in azienda è stato operativo dirigendo il settore ricerca e sviluppo occupandosi del design e del lancio di prodotti ora iconici del marchio e frutto di sue argute intuizioni. Negli stessi anni ha dedicato particolare attenzione alla filiale francese della società così come allo stabilimento Lagostina a Maltignano (AP) nato per la produzione di posateria. E’ stato primo presidente del Forum di Omegna.

Da qualche anno -continua Luisa Moroni- si era ritirato nella sua dimora a Crabbia vicino alla figlia ed agli adorati nipoti con i quali, sin che la salute glielo ha permesso, ha condiviso e dedicato il suo tempo , così allo stesso modo era sempre lieto di ricevere la visita di famigliari ,nipoti e pronipoti ai quali lascia una importante eredità di valori etici e morali oltre ad indimenticabili ricordi dei momenti trascorsi insieme. Nella sua grande famiglia, alla quale ha rivolto amore e affetto incondizionati, lascia un vuoto incolmabile lenito solo nella speranza che si sia ricongiunto alla sua amata Nuccia ed a tutti i suoi cari.”



Il Santo Rosario sarà recitato alle ore 18 di lunedì 15 febbraio, nella Chiesa Parrocchiale di Pettenasco, la salma giungerà dall’ospedale di Novara alla Chiesa Parrocchiale di Pettenasco, martedì 16 febbraio, alle ore 11 per dare modo a tutte le persone care di porgere a "Dodo" l’ultimo saluto, nel pomeriggio, alle ore 15, saranno celebrati i funerali

