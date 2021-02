CASALE CORTE CERRO - 17-02-2021 -- Sono entrati in funzione i nuovi lampioni a led installati per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo la SS.229 nel territorio del comune di Casale Corte Cerro.

Le opere, aventi l’obiettivo di ridurre la pericolosità di un tratto di strada riconosciuto come uno dei più trafficati dell’intera provincia, hanno avuto un costo di circa 27.000€ e hanno previsto l’installazione di 5 pali a luci led lungo l’arteria provinciale che garantiranno una maggiore sicurezza ai pedoni nelle ore notturne.

Così l’assessore alla viabilità Gabriele Falcioni sulla pagina Facebook del Comune di Casale Corte Cerro: "Questo intervento ci permette di completare le opere di sicurezza stradale che nell’ultimo anno e mezzo abbiamo impostato. Il nostro impegno comunque sulla viabilità e sulla relativa sicurezza non si interrompe, valuteremo ulteriori lavori su tutto il territorio comunale”.