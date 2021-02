PETTENASCO – 17-02-2021 - - A causa dell’attuale situazione sanitaria e sociale dovuta al perdurare della pandemia, anche a Pettenasco i tradizionali festeggiamenti legati al carnevale non ci sono stati.

Ma se è vero che Covid-19 ha fermato il carnevale nella sua forma classica, è altrettanto vero che la Pro Loco di Pettenasco non è stata con le mani in mano e ha ideato una nuova formula della manifestazione da vivere in rete e così ieri, martedì 16 febbraio, sulla pagina Facebook della Pettenasco Nostra Re Magon e la Regina Magunera, da sempre i protagonisti del carnevale pettenaschese, hanno parlato alla popolazione. Anche in questo 2021 il loro discorso ha sciorinato - come sempre tra il serio e il faceto, un po’ in italiano e un po’ in dialetto - tutta una serie di considerazioni sull’attualità nazionale e su quella pettenaschese. Argomenti principe sono stati naturalmente il Coronavirus e le tante restrizioni introdotte per contrastarlo, oltre a ciò non sono mancate “pizzicate” alla politica italiana e a quella del comune rivierasco:

“…Io vostro re la voce del popolo voglio ascoltare infatti a maggio Pettenasco andrà a votare, il buon Sartirani il suo mandato ha completato e spero abbia fatto bene perché io di lui mi son fidato…”

ha detto Re Magon in un frangente del suo discorso. Oltre a questo appuntamento online volto a mantenere viva fra i pettenaschesi la tradizione della festa più colorata dell’anno, la Pro Loco ha concretizzato un altro bel gesto per tutta la comunità: nello scorso fine settimana, infatti, i ragazzi della Pettenasco Nostra al termine delle Sante Messe hanno distribuito a tutti i fedeli una confezione di dolcetti di carnevale.

“Come detto dal nostro Re Magon nel suo discorso, il carnevale ha fatto fiasco ma la Pro Loco ha pensato di dare un segno della sua presenza con l'utilizzo della comunicazione via social e con un piccolo omaggio a tutti

- dice Renato Morea, presidente della Pro Loco di Pettenasco-.