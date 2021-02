LAGO D’ORTA - 18-02-2021 -- E’ in programma per giovedì 25 febbraio, alle ore 21 in diretta sul canale YouTube dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e del Mottarone la conferenza “Lo Sport come Risorsa” a cura della dott.ssa Paola Piola, psicologa.



L’evento è organizzato da Lions Club Borgomanero Cusio, C.A.I. sezione di Gozzano, Panathlon Club Mottarone, A.N.A. Gruppo di Gozzano, Baskin Ciuff Borgomanero, Biblioteca Pubblica A. Mazzetti Gozzano, Amici di San Marco, Ecomuseo Cusio e Contrattodilagocusio.



La relatrice, come detto, sarà la dott.ssa Paola Piola che dopo la morte del papà Silvio, ha creato con il marito Giorgio, l’ “Associazione Archivio Silvio Piola”; ideato e curato da lei anche il progetto “Il Mio pallone: sport, educazione, cittadinanza” (2018/2020) nel cui ambito è stato realizzato il video “Silvio Piola, il cacciatore di gol”.



Silvio Piola (Robbio 1913 – Gattinara 1996) è annoverato tra i più grandi centravanti della storia del calcio. Detiene diversi primati nei massimi campionati nazionali: pur avendo saltato una stagione a causa della Seconda guerra mondiale, ne è il massimo marcatore con 290 reti (274 in Serie A e 16 in Divisione Nazionale 1945-1946), ed è il miglior cannoniere in categoria di tre diverse squadre (Pro Vercelli, Lazio e Novara); detiene inoltre dal 1933 il record di marcature in una singola gara del massimo campionato italiano (6), eguagliato da Omar Sívori nel 1961.



Piola ottenne inoltre risultati meritevoli di nota con la nazionale italiana, essendo stato tra i protagonisti della vittoria al Mondiale di Francia 1938; è tuttora il terzo miglior marcatore degli azzurri, dopo Gigi Riva e Giuseppe Meazza, con 30 reti. Riva, Meazza e Piola, sono, a tutt'oggi, gli unici calciatori ad aver segnato trenta o più reti nella storia della nazionale italiana. Nel 2011 ha ottenuto un riconoscimento alla memoria nella Hall of Fame del calcio italiano.