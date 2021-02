OMEGNA - 21-02-2021 -- Nella giornata di venerdì 19 febbraio nel Vco sono partite, con ben 40 volontari le vaccinazioni per i docenti. Proseguite anche nella giornata di sabato, con altri 120 volontari tra Verbania e Domodossola.

Il primo ad essersi sottoposto è stato un omegnese, professore di Matematica alle medie di Omegna.

Molti insegnanti supplenti però dovranno aspettare prima di essere vaccinati poiché non sono piemontesi e non hanno ancora un medico in zona.



Diego Cataldo