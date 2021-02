OMEGNA- 23-02-2021-- Sono tanti e variegati gli incontri messi a punto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Omegna nell’edizione School of Life UNI3.

Da oggi, martedì 23 febbraio, a martedì 27 aprile 2021, una ricca serie di appuntamenti online registrati porterà all’attenzione temi di interesse sociale, che spazieranno dalle origini dell’odierna era digitale alle influenze in età romana del mondo greco e mediorientale nel nostro territorio, dalle opere d’arte prodotte dalla natura alle regole della buona salute, dall’approccio mentale al dolore e alla cura agli esercizi per allenare il cervello e la mente umana.

“In un contesto sociale che rende ancora difficoltosi gli incontri di comunità e la realizzazione di eventi in presenza – ha spiegato l’Assessore Sara Rubinelli – ci è parso opportuno offrire la possibilità a molti dei docenti dell’Università delle Tre Età di Omegna di proporre interventi di divulgazione registrati, tutti accomunati da un tema sociale di fondo. I numeri e le presenze online che abbiamo avuto modo di monitorare negli scorsi mesi ci confermano un forte interesse”.



Da qui la creazione di un ricco calendario di eventi a cui parteciperanno alcuni nomi storici dell’UNI3 di Omegna, tra cui Elena Poletti (Passeggiate archeologiche), Paolo Lombardo e Giovanni Cerutti (Canto), Simona Olivari (Gruppo di lettura a sensibilità psicologica), Renato Bavagnoli (Nordic walking), Mario Sigfrido Coda (Capacità creativa per un vivere sano), Daniele Bottoni Comotti (Tecnologie digitali).



Non mancheranno, inoltre, gli interventi di Carola Lodari (Storia dell’arte del giardino), di Stefania Casalino (Guida alla salute), e di Eleonora Gaballo (I segreti del Pilates).



“In chiusura, nell’appuntamento del 27 aprile – conclude l’Assessore Rubinelli – avremo come ospite Don Luca Longo, il nuovo Vice Parrocolo di Omegna al quale il format School of Life dà il benvenuto e per il quale ascolteremo un intervento sulla “ragione pratica” di un giovane del XXI secolo. Da non perdere”.