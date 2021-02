OMEGNA - 23-02-2021 - Anche la Paffoni Fulgor Basket sostiene l’hashtag lanciato a sostegno di tutte le attività penalizzate dall’ennesimo rinvio della riapertura degli impianti.

L’ultimo, avvenuto nel week end del 14 febbraio, è stato davvero deleterio per tutti, anche per chi lavora nel territorio del VCO. La Fulgor, sabato sera, scenderà in campo contro i Tigers Cesena con una sopramaglia speciale che simboleggia il sostegno della società alla montagna: a chi ci lavora, a chi la ama e a chi ha investito per garantire sicurezza e momenti di svago.

Nelle prossime ore sarà svelata la speciale sopramaglia: "Un piccolo gesto che simboleggia un grande amore, quello che abbiamo nei confronti di tutto il territorio del VCO. Le maglie verranno poi messe all’asta e il ricavato devoluto in beneficenza. Presso il negozio Sportway, invece, saranno acquistabili le T-Shirt dell’iniziativa", fanno sapere da Omegna.