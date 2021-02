GOZZANO - 24-02-2021 -- Gozzano è “Bandiera Gialla”: miglior Comune Europeo dello Sport 2020 in Italia.

La cerimonia della consegna del prestigioso titolo, è avvenuta nel pomeriggio di martedì 23 febbraio nella Sala Consigliare, alla presenza del sindaco Gianluca Godio, degli assessori e dei consiglieri comunali, da parte di Aces Italia la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. Questo premio certifica tutti i Comuni che si sono particolarmente distinti per gli sforzi compiuti durante il lockdown. Inoltre all’assessore Francesca Tucciariello è stata conferita la presidenza Provinciale del Movimento Sportivo Popolare. Per Aces e Mps erano presenti il presidente Gianfranco Lupattelli, presidente Aces Europa e MPS Italia; Enrico Cimaschi, responsabile Aces Europa per l’Italia del Nord; Gianfranco Conti presidente Regionale MSP Piemonte; Lanfranco Vercellino, presidente provinciale MPS Vercelli e Consigliere regionale; Simone Pintori, vicepresidente MPS del Comitato Provinciale di Novara e referente per la Lombardia di Aces.