OMEGNA - 24-02-2021-- Presso l’ex-Istituto San Giuseppe a Crusinallo di Omegna è al lavoro l’ATC, Azienda Territoriale per la Casa NO-VCO, per mettere in sicurezza alcune parti delle facciate che da tempo si stanno sgretolando perdendo pericolosi calcinacci. Dopo un sostanziale intervento di demolizione della parte posteriore dell’istituto, avvenuto lo scorso anno, e che aveva visto rimuovere le macerie del vecchio salone-teatro è ora tempo per le pareti e le facciate ammalorate che erano in precarie e pericolose condizioni, come più volte era stato denunciato. La parete che delimita il parcheggio dell’attività commerciale Grasso, infatti, ha l’intonaco che scarica calcinacci come pure i serramenti che risultano oramai sfondati.

Per Luigi Songa, l’ex Presidente di Atc:“ ...stiamo facendo il minimo consentito per salvaguardare la sicurezza di tutti i passanti e così almeno il ricordo di quella che è stata una vera istituzione benefica di Crusinallo. Purtroppo il progetto di completo rifacimento dell’immobile dal costo di 5 milioni con appartamenti, galleria commerciale e sala multifunzione per adesso è irrealizzabile causa mancanza di fondi”.