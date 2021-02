OMEGNA - 26-02-2021 -- Come da cronoprogramma, mertedì 2 marzo prenderanno ufficialmente il via i lavori di riqualificazione e ampliamento degli approdi turistici in Omegna, frazione Bagnella.



La delimitazione dell’area cantiere interesserà tutta l’estensione del porto e prevederà l’esecuzione di lavori edili sullo scivolo centrale per la posa di un pontile galleggiante destinato anche all’attracco temporaneo, oltre al prolungamento delle piattaforme esistenti.

Come già preannunciato via email ai concessionari e agli utenti del porto in generale, tali adempimenti necessitano la collaborazione di tutti. Pertanto, al fine di garantire la sicurezza dei lavori, si comunica che la medesima area subirà restrizioni all’accesso anche in base alle istruzioni fornite dagli addetti ai lavori per il periodo compreso fra il 2 marzo ed il 16 aprile e, comunque, fino al termine delle opere.



Nello stesso periodo, gli Uffici competenti del Comune di Omegna provvederanno alla sistemazione della numerazione degli ormeggi in una forma più coerente e al conseguente rilascio di cartellini adesivi identificativi dell’ormeggio assegnato, che andranno apposti sull’imbarcazione.



"Il cronoprogramma comunicato dalla ditta incaricata – conferma l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Stefano Strada – è in linea con quanto preannunciato dall’Amministrazione in carica. L’ampliamento e l’ottimizzazione del porto di Bagnella permetterà un’ulteriore riqualificazione di una zona già molto panoramica e di felice accesso al lago".



Per l’assessore comunale al Turismo Mattia Corbetta: "L’avvio dei lavori in quest’area nodale per il turismo cittadino permetterà anche di realizzare un ampliamento funzionale a rendere agevole lo spostamento di alcune imbarcazioni dal centro di Omegna, per favorire, quando sarà il momento, l’avvio della prima fase di riqualificazione del Lungolago Buozzi".