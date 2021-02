OMEGNA - 26-02-2021 - Mercoledì 10 marzo alle ore 16.30 presso la sede di Omegna di VCO Formazione verranno inaugurati i nuovi locali laboratori al piano terra e del secondo piano dell’edificio sul tema “A scuola di innovazione”.

L’ambizioso progetto nasce da una collaborazione sinergica che vede VCO Formazione in prima linea insieme ad Enti pubblici e privati per sviluppare nuove opportunità di formazione e lavoro per giovani e adulti oltre alla possibilità per le imprese di trovare luoghi aperti all’innovazione, alla sperimentazione e potendo usufruire di servizi e di un piccolo dipartimento di ricerca e sviluppo vicino alle loro realtà economiche.

Durante l’incontro, verranno presentati il nuovo spazio coworking e le aree destinate alla creazione di prototipi e progetti grazie ai numerosi macchinari e attrezzature digitali messi a disposizione da VCO Formazione e dall’Associazione culturale We Do FabLab.

Questo intervento a favore di VCO Formazione è stato realizzato attraverso la Sottomisura 19.2.7.4 “Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura” del Piano di Sviluppo Locale del Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola finanziato nell'ambito del PSR Regione Piemonte 2014-2020. Il progetto di cui è capofila il Comune di Omegna e partner il Comune di Gravellona Toce è stato candidato sul Bando 2/2019 del Gal ed è risultato primo in graduatoria. La sottomisura ha incentivato la realizzazione di servizi pubblici innovativi. In particolare, il progetto presentato ha previsto la realizzazione di due officine e una falegnameria digitali che saranno utilizzate per l’aggiornamento professionale degli studenti e dei docenti degli Istituti scolastici ma anche da tutti coloro che vorranno scoprire il mondo dell’innovazione.

Al secondo piano sarà inaugurata la Sala Conferenze Lagostina, un luogo di scambio di idee, di formazione aperto alla città con annesso bar didattico “Linea Caffè”, grazie ad una collaborazione con Lagostina spa, Rachelli srl ed Essse caffè spa che consentirà di proporre un nuovo modo di fare formazione, non dimenticando il focus sull’innovazione alimentare.

Per le norme restrittive di questo periodo, non potendo invitare tutti in presenza, sarà possibile seguire l’evento attraverso i social dell’Ente sulle piattaforme, FaceBook, Instagram, Linkedin e YouTube. (c.s)