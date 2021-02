AMENO - 27-02-2021 -- Asilo Bianco promuove da sempre workshop ed eventi culturali interdisciplinari e non ha mai fermato le sue attività neanche durante i mesi difficili e dolorosi della pandemia; l’associazione, infatti, è sempre stata attiva, concentrata e votata alla sua mission che da sempre ha a cuore la cultura in tutte le sue sfumature -quindi arte, architettura, sociale, ambiente, design, cinema, letteratura, fotografia- il territorio e le dinamiche di dialogo fra tutti i mondi materiali e immateriali.



Tutte le iniziative di Asilo Bianco nascono da una lettura attenta del presente come stimolo a ripensarsi, riflettere e ripartire per un futuro migliore a livello personale e comunitario.

In questi giorni l’associazione culturale nata nel 2005 ad Ameno torna a far parlare di sé in quanto nasce ufficialmente “Asilo Bianco Academy”, una piattaforma didattica di formazione online, che vuole unire diversi progetti, percorsi e approfondimenti portati avanti in anni di lavoro e di ricerca.



Con “Asilo Bianco Academy” i corsi di alta formazione si fanno ancora più solidi e preziosi: viene potenziata, infatti, la proposta a distanza così da rendere fruibile in totale sicurezza la già ampia offerta culturale.

Si parte con “1, 2, 3... Cultura!” tre incontri di formazione online divisi in altrettanti moduli denominati “progettare”, “comunicare” e “archiviare”.

Questa proposta è la versione rinnovata e rivisitata del tradizionale corso “Da grande farò il curatore” che per cinque anni ha portato a Villa Nigra di Miasino al Museo Tornielli di Ameno figure di spicco del panorama dell’arte, del management e della curatela italiana.



Il corso, con la sua nuova impostazione, è dedicato ad approfondimenti e confronti con specialisti di progettazione culturale, esperti di comunicazione legata all’ambito artistico e della creatività, professionisti nel campo degli archivi d’arte, fisici e immateriali. Il corso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, è richiesta solamente la tessera associativa di Asilo Bianco di 25€ .



Gli appuntamenti sono in calendario alle ore 18 per gli ultimi tre giovedì di marzo, quindi l’11, il 18 e il 25; ogni modulo durerà circa un’ora e mezza e il numero dei partecipanti sarà limitato così da permettere e facilitare il dialogo con i relatori coinvolti.



La prima giornata intitolata “progettare” sarà interessante occasione per un confronto a più voci su come affrontare la progettazione culturale in un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo; nella seconda giornata denominata “comunicare” verranno proposti approfondimenti sulla costruzione della percezione e sulle dimensioni filosofiche nella comunicazione e si spiegherà come comunicare progetti artistici sui social e come riuscire nel non facile obiettivo di rendere l’arte accessibile a tutti. L’ultimo appuntamento intitolato “archiviare” si occuperà di un approfondimento su archivi digitali e soluzioni innovative per il mondo dell’arte.



Gli incontri sono sostenuti da Regione Piemonte, dal progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio” (con Associazione Musei d’Ossola e Museumzentrum La Caverna di Naters) e da Fondazione Cariplo.

Le prossime tappe di Asilo Bianco Academy saranno approfondimenti e workshop su plastiche, riciclo e ambiente (nell’ambito del progetto Lago d’Orta Plastic Revolution), architettura e progettazione di aree verdi, storytelling e sceneggiatura cinematografica.



Per informazioni e iscrizioni si può scrivere alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure si può telefonare al numero 320.9525617, l’associazione Asilo Bianco ha un proprio sito internet ( www.asilobianco.it) che è possibile visitare per visionare i programmi completi e dettagliati di tutte le iniziative.

r.a.