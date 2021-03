OMEGNA - 01-03-2021 -- L’assessore del Comune di Omegna Sara Rubinelli ha inviato una lettera aperta ai negozianti della Città lanciando una nuova iniziativa culturale. Obiettivo: dare voce alla personale idea di “benessere” che dalle vetrine dei negozi arrivi direttamente a casa di ogni cittadina e di ogni cittadino.



Ecco il testo la lettera:



"Cari Amici, l’Assessorato Comunale alla Cultura ha a cuore di realizzare “Omegna Benessere”, un ciclo di appuntamenti dedicati alla comunità, che mette al centro l’offerta di prodotti e di servizi delle attività commerciali e ricettive della nostra Città. Obiettivo: creare un unico filo conduttore che – dalle vetrine su strada alle case delle omegnesi e degli omegnesi – possa raccontare dalla voce dei suoi protagonisti l’eccellenza di Omegna.

Il concetto di “benessere”, che sappiamo transitare per antonomasia nei saloni di bellezza e acconciature, presso le cabine estetiche e i centri abbronzatura, nelle profumerie e nelle erboristerie è, infatti, sempre più declinato in tutti gli ambiti commerciali. Dai negozi di abbigliamento, che offrono una consulenza di stile ai clienti, alle panetterie e pasticcerie attente alla qualità dei prodotti ideati anche in risposta alle “intolleranze” alimentari che caratterizzano l’era moderna, sono davvero tante le attività che fanno del “benessere” la propria bandiera – bar, librerie, colorifici, tintorie, negozi di strumenti musicali compresi.



Nel format video individuato dall’Amministrazione sarà, dunque, possibile, per chiunque abbia un’attività e desideri condividerla con la comunità, presentare e promuovere la propria idea di “benessere” e divulgarla nello stile degli appuntamenti online inaugurato dall’Assessorato alla Cultura, che dalle pagine social del Comune di Omegna offre un valido strumento di divulgazione.



Che sia fatta di prodotti per la cura della persona o di oggetti ludici, di tessuti naturali o di piatti prelibati, di miscele particolari o di monili preziosi, di servizi alla persona o per i nostri amici animali… potrete parlare a braccio o rispondere a brevi domande per spiegare in breve la vostra personale idea di “benessere” in un video che sarà girato presso il vostro punto vendita.



Inviate, dunque, una email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome, cognome, numero di telefono cellulare e la precisa ubicazione del vostro negozio, verrete ricontattati!"



