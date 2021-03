CASALE CORTE CERRO -02-03-2021 -- Sospesa l’attività didattica presso il micronido “I Folletti del Cerro” di Casale Corte Cerro.

L’Asl VCO, in base alle misure per il contenimento dell’emergenza da Covid 19, ha disposto la sospensione delle attività del micronido con la messa in isolamento fino 9 marzo di tutti i bimbi frequentanti la struttura.

Tale disposizione, si legge nella nota dell’ASL, comporta il divieto assoluto di allontanamento e il divieto assoluto di contatto con altre persone.

