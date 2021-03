OMEGNA- 03-03-2021-- Incendio alla Perucchini di Omegna nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco di Verbania e i volontari di Omegna sono entrati in azione nell'aienza di via IV Novembre, la ditta è leader nelle fusioni di alta precisione in ghisa e acciaio, con processo shell moulding. Polizia e Carabinieri sono giunti sul posto, non ci sarebbero feriti. Per ora non si hanno altre informazioni.

Nessun Iframes