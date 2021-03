OMEGNA 04-02-2021 -- Sono partiti martedì, 2 marzo, i lavori di ampliamento del porticciolo di Bagnella, lavori che avranno lo scopo di realizzare più posti per le barche. Verranno, inoltre, posizionati 13 nuovi paletti di illuminazione e 2 telecamere per visionare meglio la zona.



Il costo del progetto è di 266.000 euro. I nuovi posti saranno utilizzati in parte per spostare le barche dal lungolago Buozzi, area destinata ad essere rinnovata in ottica turistica.

Un'altra parte dei posti barca restanti verranno messi a bando per gli Omegnesi che per ottenerli dovranno fare richiesta direttamente al comune.



Diego Cataldo