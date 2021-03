OMEGNA -04-03-2021 --- Uno dei temi più sentiti degli ultimi tempi ad Omegna è stato sicuramente quello del cantiere in via Tito Speri. Cantiere ormai presente da tanto tempo che ha costretto alla sospensione delle attività presenti sulla via. Dopo tempo, l’azienda che si occupa dei lavori e l’amministrazione comunale hanno definito un cronoprogramma: infatti entro il 10 aprile la via dovrebbe riaprire. Potrebbero esserci anche nuova aperture di attività commerciali.



Diego Cataldo