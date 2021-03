PETTENASCO -06-03-2021 -- Profondo cordoglio Pettenasco per la scomparsa a 91 anni Giulio Oglina, storico commerciante di frutta e verdura.

Nato il 2 maggio del 1929, Giulio Oglina ha seguito le orme del suo papà che dopo aver fatto il tornitore del legno, il parrucchiere (nel tempo libero) e il venditore di pesci, ha iniziato con la moglie a vendere verdura con il suo motocarro in vari paesi della zona e proprio questa attività è poi passata nelle mani di Giulio nel 1952 che ha continuato ad esercitarla sino al 1985 anno in cui con la moglie ha aperto un negozio di ortofrutta a Pettenasco.

Impossibile dimenticare i volti dei signori Oglina…nel loro negozio non si facevano solamente acquisti, Giulio e la moglie Eva, infatti, sono sempre stati in grado di trasformare il momento della spesa quotidiana in un’occasione di familiare socializzazione e si sono sempre relazionati con i loro clienti con bonaria e cordiale genuinità.

Per tributare un affettuoso saluto a Giulio Oglina, uomo e commerciante d’altri tempi, è bello e dolce ricordare un’intervista fatta per il progetto “Banca della Memoria”, idea nata dalla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Pettenasco, l'associazione Pro Loco Pettenasco Nostra e i cittadini con l'obiettivo di creare un sito internet testimonianza delle persone, delle storie e delle attività produttive del paese; in occasione dell’intervista Giulio Oglina ha raccontato, fra le altre cose, che per circa 10 anni ha trascorso i mesi di luglio ed agosto alzandosi alle 3 del mattino per andare a Verona ad acquistare le pesche e poi, una volta tornato a casa, con la moglie si metteva a selezionare manualmente tutti i frutti, uno per uno, prima sistemarli nei frigoriferi o di metterli in vendita nel negozio.

Semplici racconti di vita vissuta, questi, che oggi sono dei ricordi preziosissimi che meritano di non essere dimenticati e che invitano a riflettere.

Il negozio di Giulio ed Eva sito in corso Roma è poi passato ai figli Rita e Andrea che proseguono ancora oggi con dedizione l’attività dei genitori; Giulio anche dopo la pensione ha continuato a tenersi impegnato e, soprattutto in magazzino, non ha mai smesso di dare il suo importante contributo alla gestione dell’attività commerciale che per lui non è mai stata solo ed esclusivamente un semplice lavoro.

Instancabile lavoratore e amante della famiglia, Giulio era anche un grande appassionato di calcio e suonava molto bene la fisarmonica.

I funerali saranno celebrati alle ore 15 di oggi, sabato 6 marzo, nella Chiesa Parrocchiale di Pettenasco.



