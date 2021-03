VCO- 07-03-2021-- La Fulgor scende nuovamente in campo per il suo territorio, con il desiderio di declinare con i fatti l’hashtag della stagione 2020-2021: #UnitidallaFulgor.

Questa volta, il sostegno della società rossoverde, va a tutte le attività chiuse da mesi: le palestre, le piscine e i centri fitness. In un campionato tortuoso, in cui i palazzetti si presentano come cattedrali vuote, la Fulgor vuole simbolicamente mettere in vendita al prezzo di 10 € i biglietti del primo match della seconda fase, contro Piombino, il 20 marzo.

Metà del ricavato verrà devoluto in beneficenza proprio a tutte le palestre, le piscine e i centri fitness di Omegna che hanno aderito all’iniziativa. Ai tifosi verrà regalato un braccialetto simbolico della Paffoni. Per il pagamento si procede attraverso le carte sul sito internet, oppure presso la Tabeccheria Marianelli di Omegna o la nostra sede di Via Mazzini.