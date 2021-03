GOZZANO - 08-03-2021 -- In fiamme la storica baita degli Alpini di Gozzano in zona Montegrande. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 6 e 7 marzo. La struttura, data in comodato d’uso gratuito dal Comune di Gozzano al locale Gruppo Alpini, è stata quasi totalmente distrutta dalle fiamme. Nella mattinata di domenica 7 marzo, sul posto si sono recati oltre al sindaco di Gozzano Gianluca Godio, i Carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, per spegnere l’incendio e accertare le cause del rogo.

Da un prima verifica sembrerebbe che l’accaduto sia un fatto accidentale.



“La baita – ha sottolineato il sindaco Godio – è un importante presidio delle Penne Nere Locali; qualche mese fa avevamo inaugurato, nel luogo, anche un monumento dedicato ai Caduti Alpini. Ora ci troviamo davanti a questo fatto.” Conclude: “Non manca da parte nostra preoccupazione per l’accaduto, in quanto sembrerebbe che non ci sia più nulla da salvare e tutto quello che è rimasto in ‘piedi’ dovrà essere abbattuto; esprimiamo grande solidarietà al Gruppo Alpini: svolge da sempre un importante supporto alla Comunità sotto l’aspetto, e non solo, della protezione civile”.