ORTA SAN GIULIO – 09-03-2021-- Il sindaco di Orta San Giulio, Giorgio Angeleri, rende noto che le vaccinazioni dei “nonni del paese” proseguono con celerità, ed anche i Vigili di Orta sono stati già vaccinati. Tutti stanno collaborando per riuscire a vaccinare il maggiore numero di persone nel più breve tempo possibile. “Lo sforzo è enorme, l'impegno dei sanitari è incredibile – continua dunque a scrivere il primo cittadino – dobbiamo ringraziarli, sono esempio di responsabilità e di coscienza e dedizione al loro impegno verso gli altri. Se qualcuno ha problemi, anche di trasporto per essere vaccinati, non esiti a contattare gli uffici e/o il sindaco”. (A.P.)

