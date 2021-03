OMEGNA -09-03-2021 -- Scontro di alta classifica al PalaCattani di Faenza: la Fulgor di Omegna affronterá la Rekico mercoledì 10 marzo, alle ore 18. I Faentini si stanno giocando il secondo posto proprio con la Fulgor.

La Fulgor è avanti di 2 punti sulla Rekico, quindi con una vittoria ipotecherebbero il secondo posto.

La partita si può vedere con l'LNS Pass.

La Rekico viene da 8 vittorie in 9 gare, quindi non sarà facile per la nostra Fulgor, all’andata inoltre, la Rekico ha vinto 82-69 quindi la squadra omegnese dovrá redimersi e dimostrare di meritare quella posizione in alta classifica.



