OMEGNA - 10-03-2021 -- Arpa Piemonte ha reso noto che in questi giorni è proliferata, e quindi è diventata molto evidente, la presenza di alghe verdi sui fondali prossimi alla riva del Lago d’Orta.

Ad Omegna è stato prelevato un campione al fine di effettuare l’analisi microscopica . L’alga responsabile del fenomeno è risultata appartenere al genere Zygnema. C. Agardh 1924: un’alga verde filamentosa del gruppo delle Chlorophyceae (foto dell'alga Zygnema al microscopio ottico). Le alghe verdi non rappresentano un rischio per la salute in quanto non sono produttori di tossine.



Si ipotizza che la causa scatenante della proliferazione del microrganismo sia il repentino aumento delle temperature dei giorni scorsi. Arpa Piemonte continuerà a monitorare l’evoluzione del fenomeno nelle prossime settimane.

Foto: sito Arpa Piemonte