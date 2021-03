GRAVELLONA TOCE- 10-03-2021 -- Proseguono le attività del progetto “Lo stesso Tempo” promosso dal comune di Gravellona Toce con un ciclo di conferenze online su crescita e sana alimentazione che vedranno il coinvolgimento di endocrinologi, nutrizionisti ed esperti in scienza dell’alimentazione.

Le conferenze inizieranno martedì 16 marzo e continueranno per 3 settimane fino al 30 marzo; la partecipazione a queste conferenze online sarà gratuita e ogni incontro avrà una durata di un’ora con inizio alle ore 18.

Il progetto, sostenuto da Compagnia di San Paolo con il bando “Nuovi orizzonti ZeroSei”, offre un interessante supporto informativo appositamente pensato per insegnanti ed educatori impegnati nella sfida quotidiana, al fianco delle famiglie, che accompagna la crescita e lo sviluppo di bambini-e.

Il 16 marzo il Prof. Alessandro Sartorio terrà una conferenza dal titolo "Conoscere le diversità per crescere insieme", martedì 23 marzo la dott.ssa Sabrina Cicolini presenterà un incontro dedicato a "Stili di vita che influenzano la crescita" e infine martedì 30 marzo ci sarà l’intervento della dott.ssa Diana Caroli che avrà per tema "Alimentazione e crescita nelle diverse età della vita”.

Gli operatori interessati potranno iscriversi compilando il modulo on line sul sito www.lostessotempo.it e una volta fatta l’iscrizione riceveranno via mail tutte le indicazioni per partecipare utilizzando la piattaforma GotoMeeting.

E’ possibile approfondire l’argomento e trovare tutte le informazioni anche sul sito internet del Comune di Gravellona Toce https://www.comune.gravellonatoce.vb.it/it-it/home.

