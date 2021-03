GRAVELLONA TOCE -10-03-2021 -- Con ben sei mesi di anticipo, al posto dell’ex Mercatone Uno, aprirà con un punto di vendita MaxFactory. La società cinese acquistò lo stabile in autunno e doveva aprire ad ottobre, ma poi ha spostato ancora la data a destinarsi. Alla chiusura del Mercatone Uno, ben 28 dipendenti sono rimasti senza lavoro.

MaxFactory è sicuramente un azienda in grande espansione, ha già acquisito parecchi punti vendita in italia.

Sono stati anche acquistati i capannoni dove vi erano i magazzini, che verranno ristrutturati e poi affittati.



Diego Cataldo