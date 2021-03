POGNO - 11-03-2021 -- Il sindaco di Pogno Maria Eliana Paracchini torna ad informare i suoi concittadini sull’emergenza sanitaria in corso.



Il virus ha ripreso a circolare velocemente anche a Pogno e il sindaco, a pochi giorni dal suo precedente comunicato del 6 marzo nel quale segnalava tre persone positive e dodici in quarantena, nella giornata di mercoledì il 10 marzo ha diramato una nuova nota nella quale fotografa una situazione in peggioramento: “…Sono purtroppo costretta a pubblicare un nuovo comunicato -a pochi giorni dal precedente del 6 marzo- per segnalare che attualmente nel nostro comune risultano dodici persone positive e altrettante in quarantena. E’ di tutta evidenza come i contagi stiano aumentando esponenzialmente per cui rinnovo l’invito ad osservare scrupolosamente le disposizioni normative per il contrasto alla diffusione del covid- 19. Colgo l’occasione per segnalare -conclude il sindaco di Pogno- che gli uffici comunali da oggi gestiranno solo i servizi essenziali ed indifferibili, da richiedere previo appuntamento.”

r.a.