OMEGNA-11-03-2021 --- Vittoria per la Fulgor Omegna contro la Rekico Faenza, terza in classifica e proveniente da un filotto di vittorie incredibile. La squadra omegnese ha consolidato il secondo posto con una vittoria di 50-70, ben 20 punti di scarto dati agli avversari: un risultato che conferma la Fulgor come una vera e propria squadra da battere in questo campionato. Si tratta della nona vittoria utile in dieci gare. Nella formazione della Rekico Faenza sono da sottolineare le prestazioni di Riccardo Ballabio e Marco Petrucci, sicuramente i migliori oggi dei Faentini.

Mentre nella formazione della Paffoni Fulgor Omegna sono da sottolineare le prestazioni di Roberto Prandin, Jacopo Balanzoni e Maurizio del Testa.



Diego Cataldo