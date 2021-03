OMEGNA - 11-03-2021 -- Duplice incendio di canna fumaria a Cireggio, frazione di Omegna, mercoledì 10 marzo.

Infatti, verso le 19, quasi nello stesso momento e tra l’altro anche in abitazioni vicine tra di loro, si sono verificati questi episodi.

Il primo incendio è scoppiato in via Leonardo Da Vinci nell'area del camino di un abitazione; poco dopo sa praticamente la stessa cosa alla canna fumaria di un abitazione in via Mozzalina. I vigili del fuoco sono giunti sul posto per provvedere alla messa in sicurezza. Non si sono registrati feriti.



Diego Cataldo