OMEGNA -11-03-2021 -- Accordo di tre anni fra il Comune di Omegna e Film Commission Torino, un associazione torinese che utilizza il grande schermo come mezzo di promozione del territorio, per promuovere appunto il territorio omegnese.

Il Comune metterà a disposizione luoghi pubblici e la ricerca di privati per la produzione agevolando, inoltre, notevolmente tutta la parte burocratica. In cambio, le riprese saranno indirizzate nella promozione della città di Omegna e del territorio. Inoltre lo staff dell’associazione, di circa 50 persone, si fermerà in zona e questo farà lavorare tutta la parte del turismo, come ad esempio gli alberghi. Presto saranno caricati sul sito di Film Commission le zone che saranno a disposizione per le riprese.

Diego Cataldo