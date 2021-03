ORTA SAN GIULIO - 12-03-2021 -- Sono stati resi noti i nomi degli atleti vincitori della nona edizione degli Sportrait Awards.

Il Premio Italian Sportrait Awards è un evento organizzato dalla Confsport Italia ASDR che mira ad eleggere i migliori atleti non soltanto in base ai risultati ma anche, e forse soprattutto, in riferimento alle emozioni che hanno saputo trasmettere attraverso le proprie prestazioni sportive e alla valenza dei propri comportamenti dentro e fuori dal campo gara.

La bellissima notizia che riguarda il lago d’Orta è che nella categoria Team Top ha trionfato il quattro con PR3 Mix di canottaggio paralimpico di Greta Elizabeth Muti (SC Olona 1894), Lorenzo Bernard (SC Armida), Alessandro Brancato (RYCC Savoia), Cristina “Kikki” Scazzosi (SC Lago d'Orta) e timoniere Lorena Fuina (Moto Guzzi).

Ecco quindi che, ancora una volta, spicca anche negli Sportrait Awards 2021, il nome dell’atleta Kikki Scazzosi che, orgoglio cusiano e soprattutto ortese, continua a stupire con meravigliosi risultati e altrettante soddisfazioni.

r.a.