OMEGNA - 12-03-2021-- E’ stato installato un nuovissimo impianto d’illuminazione allo stadio Liberazione di Cireggio, stadio dell’Omegna Calcio. I lavori per l’illuminazione erano iniziati già nel 2018, ma dopo vari contrattempi sono slittati fino a pochi giorni fa, quando sono stati portati ormai quasi a termine. Mancano ancora solopochissimi dettagli.

Lo stadio Liberazione ha avuto per molto tempo questo problema di illuminazione, che dava sicuramente meno visibilità al rettangolo verde, ma adesso con le nuove luci questo problema non esiste più.

Diego Cataldo