OMEGNA-12-03-2021 -- Ad Omegna parrucchieri aperti anche domenica 14 marzo.

E’ ormai praticamente certo che da lunedì 15 marzo il Piemonte diventerà zona rossa e proprio alla luce di questo cambio di colore, il sindaco di Omegna Paolo Marchioni venerdì 12 marzo, ha emesso un’ordinanza che consente a parrucchieri ed acconciatori di restare aperti anche questa domenica 14 marzo al fine di evitare assembramenti in questi giorni che precedono il nuovo lockdown.

“E’ un’ordinanza per agevolare i cittadini. Speriamo di tornare presto alla normalità” scrive il primo cittadino di Omegna in una nota su Facebook.

