OMEGNA-12-03-2021 -- Uno dei problemi provocati dalla pandemia è la crisi delle case di riposo, ed i relativi ristori. Anche Omegna è coinvolta. In particolare, il PD si è fatto avanti, chiedendo aiuto direttamente al sindaco Marchioni e al consiglio comunale, chiedendo di attivarsi con la Regione.

Le preoccupazioni sono soprattutto verso la RSA Lagostina, dove risulta essere vuoto il 20% dei posti letto: questo, quindi, potrebbe essere un grave problema per il personale. Le normative regionali prevedono che, al suo arrivo, un nuovo ospite, venga messo in quarantena, obbligando così la struttura ad occupare con una sola persona una stanza da due, sino all'esito del tampone. Per questo motivo le case di riposo hanno chiesto la velocizzazione dei risultati dei tamponi, procedimento però non affatto facile.

Diego Cataldo