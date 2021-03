GRAVELLONA TOCE - 12-03-2021 - Dopo un servizio di appostamento, gli agenti della polizia locale di Gravellona, hanno denunciato un individuo di 35 anni intento a vendere falsi orologi di lusso spacciandoli per originali. Oggetti di ottima fattura, capaci di trarre in inganno anche i più esperti, corredati da scatole, cofanetti e certificazioni di autenticità, anche questi risultati rigorosamente falsi. La truffa sventata risale a mercoledì mattina, giorno di mercato, quando gli agenti tocesi guidati dal commissario capo Trapani hanno trovato il truffatore mentre avvicinava i passanti fuori dalla banca, proponendo orologi della marca Paterson, con tanto di qr-code impresso nella confezione, garanzia e tagliando di attestazione della qualità. La pattuglia insospettita dagli strani atteggiamenti della persona, ha proceduto ad identificare l'uomo, accompagnandolo presso il Comando per ulteriori accertamenti al termine dei quali la merce è stata sequestrata e il 35enne denunciato e sanzionato in violazione alle normative Covid in quanto fuori regione senza valido motivo. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.

