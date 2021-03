OMEGNA - 12-03-2021 -- Il sindaco Paolo Marchioni, insieme al Presidente di VCO Formazione Rino Porini, e all’Assessore comunale con delega alle Attività Produttive Mattia Corbetta, ha espresso attesa e auspicio per la prossima apertura degli spazi laboratoriali e di co-working che si sarebbero dovuti inaugurare giovedì presso la storica sede omegnese di VCO Formazione.

Finanziata dal bando GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola, la realizzazione dell’officina e della falegnameria digitali gestite dall’associazione culturale di Bellinzago Novarese We Do FabLab situati al piano terra e al secondo piano dell’edificio di Via XI Settembre, è frutto di un importante contributo economico elargito dal Comune di Omegna e della collaborazione del Comune di Gravellona Toce.



I nuovi spazi allestiti, rivolti a giovani studenti iscritti alla scuola dell’obbligo, disoccupati di ogni età, aziende, professionisti e docenti del nostro territorio, saranno inaugurati non appena l’emergenza sanitaria in corso sarà rientrata e, una volta aperti, permetteranno di sperimentare le tecnologie abilitanti Industria 4.0 e di approfondire l’importanza delle soft skill, ossia delle competenze trasversali necessarie per affrontare con successo il mondo del lavoro.



L’intervento a favore di VCO Formazione è stato è stato realizzato attraverso la Sottomisura 19.2.7.4 “Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura” del Piano di Sviluppo Locale del Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola finanziato nell’ambito del PSR Regione Piemonte 2014-2020.



Non appena sarà possibile, al secondo piano della sede omegnese di VCO Formazione sarà inaugurata anche la Sala Conferenze Lagostina, un luogo di scambio di idee, di formazione aperto alla città con annesso bar didattico “Linea Caffè” realizzato grazie alla fattiva collaborazione di Lagostina SpA, Rachelli Srl ed Essse caffè Spa.