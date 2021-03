CASALE CORTE CERRO -13-03-2021 -- Il consiglio direttivo del gruppo ANA di Casale Corte Cerro ha presentato la relazione sulle attività del 2020. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 molte attività sono state annullate ma nonostante questo stravolgimento il gruppo ha comunque effettuato tutta una serie di piccole e grandi donazioni per far fronte alle tante emergenze che la pandemia ha generato.



Nello specifico gli alpini di Casale Corte Cerro hanno sostenuto con 250€ l’ospedale da campo che l’ANA ha realizzato a Bergamo, 250€ sono stati devoluti alla Fondazione Comunitaria del VCO per il fondo emergenza, 250€ ai volontari del soccorso di Omegna, 250€ alla croce verde di Gravellona Toce, 500€ al fondo comunale “Casale Aiuta” e un contributo di 50€ ha sostenuto la spesa solidale.



In totale, quindi, il gruppo ANA di Casale Corte Cerro ha donato 1.550€ e questo contributo è stato impiegato in modo mirato su diversi progetti ed interventi locali e nazionali a dimostrazione del fatto che anche in questo lungo e doloroso frangente di emergenza gli alpini sono stati presenti e attivi e non hanno fatto mancare il proprio sostegno.

Il gruppo si è anche fatto promotore di una tombola benefica online che, con la bella collaborazione di altre associazioni casalesi, ha permesso di raccogliere ben 2.970€ per il fondo “Casale Aiuta”.



Il perdurare dell’emergenza sanitaria non consente di fare programmi per questo 2021, attività, incontri e raduni sono quindi ancora sospesi in attesa che l’emergenza sanitaria passi e si possa tornare alla normalità.



r.a.