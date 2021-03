ARMENO- 15-03-2021-- Un gruppo di giovani, guidati dal vicesindaco di Armeno e da un esperto nonno, sabato 13 marzo, hanno ripulito una vasta area del territorio comunale, colma di rifiuti di ogni tipo.

La bella iniziativa, oltre ad essere stata molto apprezzata sui social, ha ricevuto anche il plauso dell’amministrazione comunale di Armeno che sul sito internet istituzionale ha definito questo gesto “una lezione di cittadinanza”.

“Sono stati riempiti 25 sacchi da 120l. -si legge nella nota del comune- I giovani ripeteranno la "mission" in altre zone del comune, compromesse da mani umane che agiscono senza indugio incivilmente. L'amministrazione comunale si compiace con i ragazzi, i quali si sono proposti per libera scelta e si sono prodigati per ridare un ambiente pulito al nostro territorio. Inoltre l'iniziativa è fonte di orgoglio per le scuole che da più anni attuano una formazione all'educazione civica e un vanto per il comune che può contare sulla presenza di cittadini dalle buone pratiche comportamentali. Grazie a tutti!”

r.a.