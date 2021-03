CASALE CORTE CERRO - 15-03-2021 -- L’amministrazione comunale di Casale ha intenzione di realizzare una zona camper, con un capienza di circa 10 mezzi. La zona camper sarà vicino al parco e sarà a prova di eventuali inondazioni del vicino Strona. Vi saranno inoltre anche le colonne per l’energia elettrica, la zona dell’acqua e una postazione rivolta allo scarico delle acqua sporche .Il turismo tramite Camper è una tipologia in continua espansione e il comune di Casale intraprenderà questo progetto soprattutto per rendere la località più appetibile a livello turistico.



Diego Cataldo

Foto repertorio