GRAVELLONA- 17-03-2021-- Un' auto di una compagnia di vigilanza ha investito stanotte sulla via Milano un branco di mufloni. Solo danni alla vettura per fortuna. Sul posto la polizia provinciale per i rilievi del caso: "Si raccomanda prudenza alla guida sulle strade di fondovalle- spiega Riccardo Maccagno - l'approssimarsi della primavera ed il riverdire dei prati gli ungulati si avvicinano alle sedi stradali per cibarsi di erba fresca e gli attraversamenti sono una realtà quotidiana. Velocità adeguate evitano quanto meno danni a conducenti e passeggeri".

Nessun Iframes